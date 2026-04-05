Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TPHCM nhiệm kỳ mới

Sáng 5/4, tại Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM khai mạc phiên chính thức của Đại hội Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã suy cử Ban Chứng minh gồm 19 vị (Đức Pháp chủ là Chứng minh Đạo sư), Ban Cố vấn gồm 4 vị, Ban Trị sự với 105 vị.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Thành phần Ban Trị sự GHPGVN TPHCM nhiệm kỳ mới gồm 35 vị trong Ban Thường trực, 60 vị là ủy viên chính thức và 10 vị là ủy viên dự khuyết. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự đương nhiệm, tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Sau phần công bố danh sách Ban Trị sự mới, các thành viên được suy cử đã ra mắt đại hội. Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cùng ngày, đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 8 điều. Trong đó, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình hoạt động Phật sự trên tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận, đánh giá cao các kết quả Phật sự của GHPGVN TPHCM thời gian qua.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chúc mừng đại hội

Theo lãnh đạo Thành ủy TPHCM, việc đại hội diễn ra tốt đẹp thể hiện đúng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; vận động đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc... sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc.

Với việc đại hội đã suy tôn, suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, lãnh đạo TPHCM bày tỏ sự tin tưởng và chúc mừng Hòa thượng Thích Lệ Trang, trân trọng ghi nhận, cám ơn các bậc chư tôn đức, tăng, ni thời gian qua đã xây dựng GHPGVN TPHCM ngày càng phát triển.