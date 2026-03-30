Người dân chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức bằng cách nào?

Ngày 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo công bố sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cuộc họp, phóng viên đã đặt câu hỏi về khả năng mở cửa nơi an trí xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức cho đồng bào, phật tử chiêm bái trong những sự kiện lớn của Phật giáo, như đã từng tổ chức vào dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Phật tử chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trả lời câu hỏi trên, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, cho biết, trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung nghinh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự để đồng bào các giới đến chiêm bái.

Sau khi Đại lễ Vesak 2025 khép lại, chư tôn đức trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã họp và quyết định sẽ tôn trí vĩnh viễn xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức trong tháp Đa Bảo tại Việt Nam Quốc Tự để phụng thờ.

Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, phật tử và du khách nếu muốn chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức thì chỉ đảnh lễ ở bên ngoài tháp, không vãng lai áp cận nơi phụng thờ. Việc này để đảm bảo được an ninh, tôn quý cho xá lợi.

Ngoài ra, trong những dịp lễ Phật đản và ngày kỷ niệm (như dịp viên tịch của Bồ tát), chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đều làm lễ tưởng niệm, tuyên dương công đức Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự và Đài tưởng niệm ở phường Xuân Hòa.

Tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (TPHCM), nơi an vị vĩnh viễn xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức (Ảnh: Ngọc Tân).

Chia sẻ thêm về nội dung này, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, GHPGVN TPHCM, cho biết, việc xá lợi được nhập tháp để tôn trí vĩnh viễn là truyền thống của Phật giáo. Nhiều quốc gia cũng thực hành truyền thống này.

Theo đại diện GHPGVN TPHCM, tháp Đa Bảo vốn là ngôi tháp được tôn tạo để an trí xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức. Tòa tháp cũng giống như một ngôi mộ, người đến lễ bái chỉ có thể đứng ngoài lễ vào trong.

Thời gian qua, Việt Nam Quốc Tự đã đón một số đoàn khách đến với nguyện vọng được lễ bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Tất cả quan khách được hướng dẫn đứng bên ngoài tháp Đa Bảo để lễ bái.

"Như vậy, mọi người có thể đến chiêm bái xá lợi. Tuy nhiên, để mục sở thị như tuần Vesak thì điều đó chỉ có đặc biệt trong tuần Vesak. Ngoài ra, chúng ta lễ bái từ ngoài tháp, hướng vọng lên tháp", Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ.