Chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo TPHCM lần đầu tiên sau sáp nhập

Sáng 30/3, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo công bố sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ban tổ chức, đây là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TPHCM, là đại hội Phật giáo đầu tiên sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự kiện đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và UBND TPHCM chấp thuận.

Buổi họp báo công bố sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Ngọc Tân).

Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-5/4 tại hội trường Việt Nam Quốc Tự, với 600 đại biểu chính thức. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN, cũng tham dự cùng chư vị giáo phẩm của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Trung ương và TPHCM, đại biểu các tôn giáo bạn...

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, được Trung ương GHPGVN chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại. Đại hội tiến hành theo chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả"; chú trọng chất lượng nội dung, tuân thủ quy định về nhân sự, sáp nhập các ban ngành theo định hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Một số sự kiện bên lề đại hội, gồm: Khai mạc Triển lãm 45 năm GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2026) vào 7h ngày 1/4 tại sảnh Việt Nam Quốc Tự; dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trước trụ sở UBND TPHCM vào sáng 1/4; dâng hương tại Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức; dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, Nghĩa trang liệt sỹ Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban tổ chức đại hội, thông tin đến các cơ quan báo chí (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Lệ Trang ghi nhận sự quan tâm của báo chí đến đại hội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp của các cơ quan thông tấn, báo chí.

"Không khí hòa hợp của buổi họp báo khiến chúng tôi thấy ban tổ chức phải cố gắng hơn nữa. Làm thế nào để đại hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành tựu, đúng như ước mong của chư tôn đức. Làm thế nào cho những thông tin, hình ảnh diễn ra trong 2 ngày đại hội được cung cấp đầy đủ cho báo chí để lan tỏa", Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM được thành lập ngày 4/6/1982, đến nay trải qua 10 kỳ đại hội với 4 thế hệ lãnh đạo, gồm: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Đức Pháp chủ hiện nay), Hòa thượng Thích Lệ Trang (đương nhiệm).

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Giáo hội Phật giáo TPHCM, người phát ngôn chính thức của kỳ đại hội (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã điểm qua những thành tựu của Ban Trị sự GHPGVN TPHCM nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó có việc tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của Phật giáo như Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; tổ chức chiêm bái xá lợi Đức Phật và xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức...

Trong 4 năm của nhiệm kỳ 2022-2027, GHPGVN TPHCM đã phối hợp với MTTQ tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thiện nguyện, cứu trợ... với tổng số hiện kim là 4.117 tỷ đồng.

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua, Thượng tọa Thích Thiện Quý trúng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiều tăng, ni trúng cử đại biểu HĐND cấp phường, xã, đặc khu.