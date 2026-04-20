Thanh tra Chính phủ đề nghị Hải Phòng thu giấy phép dự án khoáng sản

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại tỉnh Hải Dương cũ (nay là thành phố Hải Phòng).

Theo kết luận, cuối năm 2018, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ban hành quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để Công ty TNHH MTV thương mại Tân Thành tiếp tục khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại mỏ đất đồi Ngang Vọng không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Khai thác khoáng sản ở Chí Linh, Hải Dương cũ (Ảnh minh họa: Kinh tế Môi trường).

UBND tỉnh Hải Dương cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm khai thác khoáng sản, gồm: Mỏ đá cuội kết, đá sạn kết, đá cát kết, đất đá phong hóa xen lẫn cuội, sỏi, đá phiến sét làm vật liệu san lấp, nghiền cát nhân tạo tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh (cũ) của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hằng; mỏ đất sét trắng ở phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Một số dự án trên địa bàn bị phát hiện khai thác vượt công suất, khai thác không đúng thiết kế kỹ thuật mỏ đã được thẩm định, phê duyệt hoặc khai thác ra ngoài ranh giới được cấp phép. Có dự án không lắp đặt trạm cân và camera theo quy định, không xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, nhiều mỏ không thực hiện được thủ tục đóng cửa mỏ do các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ tài chính. Sau khi Nghị định số 10/2025 của Chính phủ có hiệu lực, cho phép doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính, điều này mới được tháo gỡ. Đến nay còn 3 khu vực mỏ đang hoàn thiện hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và 4 khu vực mỏ chưa thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đề nghị Hải Phòng xem xét, thực hiện chấm dứt đầu tư, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Dự án khai thác đất đồi tại đồi Ngang Vọng (phường Thái Học, TP Chí Linh cũ) của Công ty TNHH MTV thương mại Tân Thành.

Hải Phòng xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với 2 dự án của Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hằng và Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long do UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật”, Thanh tra Chính Phủ nêu rõ yêu cầu với Hải Phòng.