Hình ảnh nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Nội Bài

18h15 hôm nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cúi chào và tươi cười khi xuống máy bay.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5.

Đón Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu tại sân bay, về phía Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; lãnh đạo Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch Đối ngoại, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao; ;lãnh đạo Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Tháp tùng Thủ tướng Nhật Bản có: Phó Chánh Văn phòng Nội các Sato Kei; Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia Ichikawa Keiichi; Trợ lý Thủ tướng Uno Yoshimasa; Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các Iijima Isao; Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng Saiki Kozo; Thư ký Thủ tướng Iida Yuji; Thứ trưởng Ngoại giao Namazu Hiroyuki; Thứ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Matsuo Takehiko; Thứ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Watanabe Yoichi; Thứ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Terada Yoshimichi; Thứ trưởng Quốc phòng Kano Koji; Thứ trưởng Nội vụ và Truyền thông Imagawa Takuo, cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Đi cùng chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản còn có đông đảo phóng viên của các hãng truyền thông, báo chí Nhật Bản sang Việt Nam đưa tin.

Bà Takaichi Sanae (sinh năm 1961) là Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản và là nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước "mặt trời mọc". Bà nhậm chức tháng 10/2025. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản.

Sau khi xuống máy bay, Thủ tướng Nhật Bản cùng đoàn đại biểu được đoàn xe tháp tùng đưa về trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Sáng 4/5, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam.