Nữ Thủ tướng Nhật Bản vào nhóm 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Asahi).

Tạp chí Time ngày 15/4 công bố danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách này được bình chọn không theo thứ tự cao thấp, mà chia theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau như: Lãnh đạo, Nghệ sĩ, Những người tiên phong...

Trong danh sách này có Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Trong bài viết giới thiệu Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike viết rằng người dân Nhật Bản đã "chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử mang tính chuyển đổi" khi bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước vào tháng 10 năm ngoái.

Bà mô tả cột mốc này là "một bước tiến vững chắc" hướng tới một xã hội nơi phụ nữ có thể phát triển mạnh mẽ.

Trong nhóm “Nhà lãnh đạo”, danh sách bình chọn năm nay của Time còn có sự góp mặt của Giáo hoàng Leo XIV, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các nhà lãnh đạo mới đắc cử từ Nam Á là Balen Shah của Nepal và Tarique Rahman của Bangladesh cũng góp mặt trong danh sách này.

Các quan chức chủ chốt của Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng có tên trong danh sách.