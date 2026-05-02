Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Thứ bảy, 02/05/2026 - 23:48 Tối 2/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xem nghệ sỹ Việt Nam đánh trống truyền thống của Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trải nghiệm đánh trống - sản phẩm âm nhạc truyền thống của Việt Nam (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà lưu niệm là sản phẩm truyền thống của Việt Nam cho Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).Theo baotintuc.vn