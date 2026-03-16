Hình ảnh khác lạ sông Đà cạn trơ đáy, có thể đi bộ giữa lòng sông

Mực nước sông Đà phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình gần đây đang xuống thấp, xuất hiện khung cảnh lạ thường so với mùa mưa lũ khi thủy điện xả lũ.

Nước sông Đà tại khu vực cầu Hữu Nghị, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ xuống thấp trong những ngày gần đây (Ảnh: Thanh Bình).

Tại khu vực cầu Hữu Nghị, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nước sông xuống thấp đã lộ ra nhiều bãi cát, sỏi dài hàng trăm mét, từ bờ kéo dài ra đến giữa sông. Dòng chảy chỉ còn lại khoảng một nửa lòng sông.

Anh Thành Dân người dân phường Hòa Bình chia sẻ, khá lâu rồi sông Đà phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình mới xuất hiện hình ảnh khác lạ như vậy.

“Sông Đà thường được biết đến với sự hung dữ, nhất là mùa mưa lũ, đặc biệt là khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ. Nước sông đục ngầu, chảy cuồn cuộn. Hình ảnh gần đây thì nước trong xanh, sông cạn đến tận đáy, có thể đi bộ ra giữa lòng sông được”, anh Dân nói.

Nước cạn người dân đi bộ ra giữa lòng sông Đà vui chơi (Ảnh: Thanh Bình).

Anh Dân chia sẻ thêm, nước sông Đà thường cạn vào cuối mùa khô, hiện nay các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn tích nước hạn chế xả, vì thế nước sông phía hạ lưu bị cạn. Năm nay, khối lượng cát sỏi dưới lòng sông nhiều dẫn đến hình ảnh khác lạ.

Hình ảnh sông Đà phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình cạn trơ đáy, có thể đi bộ ra giữa lòng sông khiến nhiều người dân khá lạ lẫm với khung cảnh hiếm gặp này.

Nước sông trong xanh, bãi cát dài trắng xóa đẹp như bãi biển mùa hè đã khiến nhiều người đổ xuống dòng sông Đà dạo chơi, ghi lại những hình ảnh hiếm có.

Những bãi cát sỏi dài rộng hàng trăm mét kéo dài từ bờ ra giữa lòng sông Đà (Ảnh: Thanh Bình).

Theo ông Phạm Xuân Quỳnh (chủ bãi cát dưới chân cầu Hữu Nghị), so với thời điểm tháng 9, 10 năm 2025, khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ, mực nước sông hiện nay đã thấp hơn khoảng 25-30m.

Ông Quỳnh cho biết thêm, mực nước giảm khá lớn khiến nhiều khu vực lòng sông vốn ngập sâu trước đây nay trở thành những bãi cát dài và rộng hàng nghìn mét vuông, lộ rõ giữa dòng chảy và có thể quan sát bằng mắt thường từ trên cầu.

Ông Ngô Văn Thông, Trưởng xóm vạn chài trên sông Đà chia sẻ, thời điểm này đang vào giai đoạn cuối mùa khô nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về giảm mạnh. Trong khi đó, các hồ thủy điện trên thượng nguồn chủ yếu vận hành phát điện và không xả tràn, khiến lưu lượng nước về hạ du giảm, dẫn tới mực nước sông xuống thấp và nhiều bãi bồi lộ ra giữa lòng sông.

Nước sông Đà trong xanh cùng với bãi cát trắng trải dài, khung cảnh đẹp như bãi biển mùa hè (Ảnh: Thanh Bình).

“Hiện tượng sông Đà phía hạ lưu cạn trơ đáy thường xuất hiện vào thời điểm cuối mùa khô hằng năm. Tuy nhiên, mực nước giảm năm nay vào thời điểm này khiến nhiều khu vực lòng sông vốn ngập sâu cũng lộ ra rõ rệt”, ông Thông nói.