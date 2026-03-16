Gần 9,3 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 16/3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - tỉnh Gia Lai năm 2026”.

Theo quyết định, dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng ven biển trong thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng quản lý rủi ro thiên tai và thúc đẩy các mô hình phát triển bền vững phù hợp với điều kiện địa phương.

Thành viên tổ bảo vệ san hô Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai lặn biển dọn rác thải nhựa bảo vệ môi trường (Ảnh: Bình Định).

Tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện trong năm nay là 516.685 CAD (khoảng 9,29 tỷ đồng), trong đó gần 4,2 tỷ đồng là nguồn vốn năm 2025 chuyển sang.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu sở này phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự án được triển khai nhằm tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng ven biển trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ sinh kế người dân và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực ven biển của tỉnh.