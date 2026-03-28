Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội 4.800 tỷ đồng tại Ninh Bình

Ngày 28/3, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại tỉnh Ninh Bình.

Dự án được xây dựng tại lô đất C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có tổng giá trị đầu tư trên 4.800 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp gần 2.700 căn hộ nhà ở xã hội, 110 căn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình cùng gia đình.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tổ hợp các công trình có thiết kế kiến trúc hiện đại, tiện ích đầy đủ, quản trị thông minh, thân thiện môi trường và phải phù hợp với định hướng phát triển bảo tồn di sản của phường Hoa Lư nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước xác định là lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, lực lượng CAND đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, có những đóng góp đặc biệt quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc quan tâm, xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND, trong đó có dự án được triển khai tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thể hiện ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ CAND yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cũng được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chọn là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy - chữa cháy, bảo vệ môi trường, công trình đảm bảo chất lượng, đạt giá trị thẩm mỹ góp phần tôn tạo cảnh quan, kiến trúc đô thị ở địa phương.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, chia sẻ, tỉnh Ninh Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ quy hoạch phát triển và các quy định của pháp luật.