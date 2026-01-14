Hệ thống MTTQ Việt Nam vận động được 3.900 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bão lũ

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa X.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 là năm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031...

Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc lớn, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt và bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Tiến Đạt).

Trong đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung triển khai việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ.

Hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực đóng góp ý kiến có chiều sâu, tập trung vào các vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, các dự án luật, văn bản hướng dẫn triển khai trong điều kiện rất gấp rút về thời gian,...

Bà Hà Thị Nga cho biết, công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện ngày càng bài bản, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện trên 2.530 nội dung giám sát và trên 15.880 nội dung phản biện xã hội.

Mưa lũ cuối năm 2025 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho miền Trung (Ảnh: Dân trí).

Công tác cứu trợ xã hội, hỗ trợ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ được triển khai nhanh, kịp thời, huy động được sức mạnh to lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân, toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Trong năm 2025, đoàn chủ tịch đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra.

Toàn hệ thống đã vận động ủng hộ trên 3.900 tỷ đồng; tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.380 tỷ đồng; đã phân bổ 10 đợt với kinh phí với trên 833 tỷ đồng, số còn lại sẽ tiếp tục phân bổ tại dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Tiến Đạt).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2025 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực sẽ chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, toàn diện các ý kiến của đoàn chủ tịch,...

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, cầu thị và sâu sắc các ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mọi người; khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính trị theo hướng cô đọng, chặt chẽ, giàu tính khái quát, có tầm nhìn chiến lược, bám sát Cương lĩnh,...

Đối với dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và dự thảo điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi), ban thường trực trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đoàn chủ tịch.

Sau khi hoàn thiện dự thảo điều lệ, ban thường trực sẽ tiếp tục xin ý kiến của mọi người để bảo đảm điều lệ sửa đổi thực sự trở thành cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới và những nhiệm kỳ tiếp theo.