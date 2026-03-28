Hàng trăm học sinh thực hành chữa cháy và cứu nạn bên hồ Gươm

Ngày 28/3, Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận.

Theo cảnh sát, việc này nhằm lan tỏa kỹ năng, nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân và đặc biệt là các em học sinh. Sự kiện đã thu hút hơn 500 lượt học sinh và người dân tham dự.

Các em nhỏ tham gia trải nghiệm đu dây PCCC tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Nguyễn Bình).

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh và người dân tham gia được giới thiệu các nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ trong sinh hoạt hằng ngày như chập điện, bất cẩn khi sử dụng gas, thiết bị điện hoặc nguồn lửa.

Bên cạnh phần lý thuyết, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cũng trực tiếp hướng dẫn các em học sinh, người dân, du khách nước ngoài các kỹ năng thoát nạn, cách xử lý khi có cháy xảy ra, cũng như phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn.

Các em học sinh được trải nghiệm thực hành phun bình chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra (Ảnh: Nguyễn Bình).

Nhà chức trách cho hay, điểm nhấn của chương trình là phần tham gia trải nghiệm các thiết bị PCCC&CNCH. Tại đây, các em học sinh và người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, thực hiện các thao tác cứu nạn, cứu hộ cơ bản đồng thời được trải nghiệm công tác cứu nạn, cứu hộ từ trên cao với xe thang và xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Theo cảnh sát, hoạt động này giúp người tham gia ghi nhớ những kiến thức và tự tin hơn khi đối mặt với các sự cố, các tình huống cháy, nổ, tai nạn trong thực tế. Hoạt động diễn ra trong không gian mở, tạo điều kiện để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận kiến thức, góp phần lan tỏa kỹ năng an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro cháy nổ trong cuộc sống hằng ngày.

Các em học sinh trải nghiệm thoát nạn qua xe thang (Ảnh: Nguyễn Bình).

"Việc kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành là giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng. Các chương trình tương tự sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ tại khu vực đông dân cư nhằm xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy", vị đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 7 nói thêm.