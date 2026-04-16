Hồ Dầu Tiếng cạn dần giữa cao điểm mùa khô

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên địa phận Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM, với diện tích mặt nước hơn 270km2, dung tích khoảng 1,58 tỷ m3. Công trình được hình thành từ việc chặn dòng sông Sài Gòn, khởi công năm 1981 và hoàn thành vào năm 1985.

Những tháng qua, Nam Bộ bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Dầu Tiếng giảm dần. Tại khu vực thượng nguồn thuộc xã Tân Thành (Tây Ninh), nước rút nhanh, để lộ những bãi đất phủ đầy cỏ, rong và rêu.

Tranh thủ khi mực nước xuống thấp, người dân xã Tân Thành (Tây Ninh) chèo ghe ra lòng hồ đánh bắt cá.

Theo người dân địa phương, khu vực này vào mùa mưa là mặt hồ mênh mông nước, nhưng đến mùa khô lại lộ ra những bãi đất rộng, cỏ mọc dày. Nhiều hộ dân tận dụng khu vực này làm nơi chăn thả gia súc.

Hồ Dầu Tiếng có diện tích rộng, là môi trường sinh sống của nhiều loài cá. Mỗi ngày, hàng chục người dân ở Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai chèo ghe giăng lưới đánh bắt trên hồ. Theo người dân, các loài cá phổ biến gồm cá mè vinh, cá tra, cá rô phi, cá chép…

Ông Bình (45 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh) cho biết, mỗi ngày ông đánh bắt được khoảng 50kg cá các loại, bán cho thương lái với giá 15.000-20.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn De (45 tuổi) là một trong những người thu mua cá tại xã Tân Thành (Tây Ninh). Ông dựng lều ven hồ Dầu Tiếng, cùng một số nhân công chờ ngư dân chèo ghe vào bờ để thu mua cá.

Em Nguyễn Văn Có (14 tuổi) đang gom cá vào rổ nhựa, phụ ông De phân loại, bán cho thương lái sau khi thu mua từ ngư dân. Em cho biết ba mất sớm, mẹ đi bước nữa, hai anh em không còn điều kiện đến trường, hàng ngày phụ việc cho ông De để kiếm tiền mua gạo, trang trải cuộc sống.

Vào mùa khô, mực nước hồ Dầu Tiếng hạ thấp, lộ ra nhiều bãi bồi. Hơn 40 năm qua, công trình giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước tưới tiêu và điều tiết lũ.

Dọc quanh hồ Dầu Tiếng là những điểm lý tưởng để nhiều người tìm đến câu cá, ngắm cảnh, tận hưởng không gian yên bình giữa vùng lòng hồ rộng lớn.

Ven hồ Dầu Tiếng, khu vực xã Cầu Khởi (Tây Ninh), những ngày mùa khô lộ ra nhiều bãi bồi phủ cỏ xanh mướt khi nước rút. Dọc bờ hồ trở thành điểm lý tưởng để người dân đến hóng mát mỗi buổi chiều.

Ông Lê Văn Bé (51 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, Tây Ninh) cho biết, vào mùa khô, mực nước hồ Dầu Tiếng xuống rất nhanh, đặc biệt ở khu vực thượng nguồn; đến mùa mưa, nước dâng trở lại. Đánh bắt cá trên hồ là một trong những nghề mưu sinh của nhiều người dân địa phương.

Vị trí hồ Dầu Tiếng trải dài qua địa phận 3 tỉnh, thành gồm Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM (Đồ họa: An Huy).