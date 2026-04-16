Hàng nghìn trẻ em đổ về bệnh viện khám bệnh khi nắng nóng đỉnh điểm ở TPHCM

Sáng sớm, sảnh khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã chật kín phụ huynh đưa con em đến khám. Số lượng trẻ đến khám và nhập viện đang có xu hướng gia tăng đáng kể so với tháng trước, phản ánh tình hình sức khỏe trẻ em trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt.

Trong cái nóng oi ả của mùa hè, dù đã có mái che và quạt máy, không khí ngột ngạt vẫn khiến nhiều phụ huynh và em bé cảm thấy khó chịu. Quạt giấy, quạt cầm tay trở thành vật bất ly thân của nhiều bà mẹ khi đưa con đi khám.

Chị An, từ Tiền Giang, cùng chồng đã phải dậy từ 4h để đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám lúc 6h30. "Trời nắng nóng, vợ chồng tôi tranh thủ đưa con đi khám sớm rồi về sớm, kẻo càng muộn càng mệt", chị An chia sẻ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến trẻ em dễ mắc các bệnh lý hô hấp như viêm hô hấp cấp, cảm cúm, viêm hô hấp trên, viêm phế quản hay viêm phổi do cơ thể chưa kịp thích nghi khi di chuyển giữa môi trường nóng và phòng máy lạnh. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủng vi khuẩn phát triển.

Mùa nắng nóng cũng là thời điểm thực phẩm dễ ôi thiu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm ở trẻ.

Ngoài ra, việc ra nhiều mồ hôi và da khô trong thời tiết này, nếu không được bổ sung đủ nước và vệ sinh tốt, có thể dẫn đến các bệnh da liễu như viêm da, dị ứng, viêm da nhiễm trùng.

Các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu cũng có nguy cơ gia tăng. Đặc biệt, bệnh tay chân miệng thường có xu hướng tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm.

Theo thống kê đầu tháng 4 của Bệnh viện Nhi đồng 2, tỷ lệ bệnh nhân tay chân miệng đã tăng khoảng 20% đến 30% so với các tháng trước. Đáng chú ý, trong số các ca nhập viện điều trị nội trú, có khoảng 16% đến 17% là ca nặng từ độ 2B trở lên.

Nguyên nhân chính gây bệnh tay chân miệng là do virus thuộc họ virus đường ruột, đặc biệt là hai nhóm tác nhân Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71). Chủng virus EV71 đặc biệt nguy hiểm do có độc lực cao và lây lan nhanh, gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 12-24 giờ, dù triệu chứng ban đầu thường kín đáo.

Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng cần chủ động tiêm ngừa các bệnh được khuyến cáo như thủy đậu, viêm màng não, sốt xuất huyết, quai bị, rubella.

BSCK2 Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Sức khỏe trẻ em - Phòng khám theo yêu cầu, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: "Sau khi truyền thông liên tục đưa tin về các ca bệnh não mô cầu, chúng tôi ghi nhận số lượt tiêm vaccine này tăng cao, có thể gấp 2-3 lần so với trước đó".

Bệnh do não mô cầu thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn ói, cứng cổ, sợ ánh sáng, lừ đừ, rối loạn ý thức. Bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài giờ đến 1-2 ngày và có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 3.000-4.000 lượt bệnh nhi, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi.

Bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh nên chủ động phòng bệnh mùa hè cho trẻ bằng cách giữ môi trường sống thoáng mát, tránh để trẻ ra ngoài giữa trưa nắng gắt, mặc quần áo thoáng mát và hạn chế vận động. Khi trẻ ra nắng cần che chắn kỹ lưỡng, không lạm dụng máy lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Trẻ cần được vệ sinh kỹ càng, rửa tay thường xuyên và ăn uống sạch sẽ. Khi mắc bệnh, bé nên được cho nghỉ học để tránh lây nhiễm.