Hàng trăm cây thông ba lá bị chặt hạ ở Lâm Đồng

Ngày 7/5, lãnh đạo xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã giao Công an xã Lạc Dương phối hợp cùng Hạt kiểm lâm Lạc Dương và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng chặt phá thông ba lá tại địa bàn.

Theo UBND xã Lạc Dương, rừng thông ba lá bị chặt phá từ trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Khu vực rừng bị thiệt hại là ngọn đồi thấp ở thôn Klong Klanh, gần quốc lộ 27C.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận 248 cây thông ba lá bị chặt hạ, thiệt hại về lâm sản khoảng 7,6m3.

Toàn bộ thông ba lá bị chặt hạ còn nằm lại hiện trường, cành lá một số cây còn tươi.

Theo UBND xã Lạc Dương, diện tích rừng bị hủy hoại khoảng 2.900m2. Vị trí này có hướng bắc giáp đất trống, có cây rừng trong khi các hướng còn lại giáp vườn trồng cây của người dân.

Thông ba lá bị chặt hạ có chiều cao khoảng 5-10m, nhiều cây có đường kính thân từ 20-40cm.

Cũng ở khu vực này, nhiều gốc thông có đường kính thân từ 40-60cm bị đốt nham nhở. Trong đó, một số gốc xuất hiện vết cắt ngang, bằng phẳng.

Trong khu vực thông ba lá bị chặt hạ, nhiều cọc sắt được người dân đóng thành hàng dài, nghi làm ranh giới, phân chia đất đai.

Theo lãnh đạo xã Lạc Dương, căn cứ theo Quyết định số 895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2024 về việc phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 thì vị trí thông bị chặt hạ không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Lâm Đồng chưa có điều chỉnh cụ thể về hạng mục đất tại vị trí này.

Trong khu vực thông ba lá bị chặt hạ có nhiều cây chết từ trước, thân mục ruỗng và đã đổ gãy. Lãnh đạo UBND xã Lạc Dương cho biết, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Cùng với việc truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng lên phương án khôi phục rừng bằng cách trồng bổ sung và khoanh nuôi cây tái sinh.