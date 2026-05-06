Bé gái ở Lâm Đồng bị ô tô tông trọng thương
(Dân trí) - Trong lúc điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường, bé gái 12 tuổi bị ô tô tông trúng, gây chấn thương nặng.
Vụ tai nạn xảy ra vào 13h35 ngày 5/5, trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin ban đầu, thời gian này, tài xế (chưa rõ lai lịch) lái taxi lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng theo hướng quốc lộ 20 về Phan Đình Phùng.
Đến địa điểm trên, taxi chạy tốc độ cao để vượt xe cùng chiều phía trước rồi tông trúng bé gái N.H.T. (12 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc) đi xe đạp điện. Tai nạn làm nạn nhân bị hất văng về phía trước.
Cháu T. bị chấn thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.