Bé gái ở Lâm Đồng bị ô tô tông trọng thương

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h35 ngày 5/5, trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, thời gian này, tài xế (chưa rõ lai lịch) lái taxi lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng theo hướng quốc lộ 20 về Phan Đình Phùng.

Ô tô lao với tốc độ cao tông trúng bé gái ở Lâm Đồng (Ảnh cắt từ video).

Đến địa điểm trên, taxi chạy tốc độ cao để vượt xe cùng chiều phía trước rồi tông trúng bé gái N.H.T. (12 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc) đi xe đạp điện. Tai nạn làm nạn nhân bị hất văng về phía trước.

Cháu T. bị chấn thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.