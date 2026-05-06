Khởi tố người đàn ông chống đối cán bộ làm nhiệm vụ ở Lâm Đồng

Ngày 6/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Văn Giảm (SN 1981, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Giảm cầm gậy chống đối người thi hành công vụ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin điều tra của công an, ngày 12/4, ông Nguyễn Văn Giảm điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông trên quốc lộ 28B, đoạn thuộc xã Lương Sơn. Phát hiện ông Giảm có biểu hiện vi phạm nên lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, ông Giảm không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, lái xe máy bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát sau đó thực hiện biện pháp cưỡng chế, buộc ông Giảm dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Giảm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi làm việc với lực lượng chức năng, ông Giảm chửi bới, dùng gậy tấn công làm một cán bộ công an xã và một cán bộ tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương.

Lực lượng Công an xã Lương Sơn khống chế, bắt quả tang ông Nguyễn Văn Giảm về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan điều tra, ông Giảm thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.