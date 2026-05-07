Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng, nhiều người tháo chạy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 10h ngày 7/5 tại quán karaoke trên đường Phan Đình Phùng, thôn 31, xã Đức Trọng, Lâm Đồng.

Thời gian này, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên nên hô hoán, tìm cách dập lửa. Do bên trong quán có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy lan nhanh.

Quán karaoke bốc cháy suốt nhiều giờ (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, quán karaoke cao 3 tầng, đám cháy lan rộng bên trong nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đức Trọng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán karaoke có nhiều người nhưng kịp chạy ra ngoài, an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án dập lửa.