12 người ở Lâm Đồng nghi bị chó dại cắn

Ngày 4/5, lực lượng chức năng xã Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức sơ cứu y tế, xét nghiệm máu đối với những người nghi bị chó dại tấn công.

Bước đầu, nhà chức trách ghi nhận một con chó nghi bị bệnh dại đã cắn và làm bị thương 12 người. Con chó đã bị người dân và lực lượng chức năng tiêu diệt.

Trước đó, trưa 3/5, con chó này xuất hiện ở cảng cá tại địa phương rồi lao vào tấn công người dân. Đến ngày 4/5, con vật nghi nhiễm bệnh dại bỏ chạy khỏi khu cảng, tiếp tục tấn công nhiều người khác.

Đến tối 4/5, con chó bị khống chế, tiêu diệt. Theo lãnh đạo xã Phước Hội, lực lượng chức năng xác định đây là chó hoang sống gần cảng cá.