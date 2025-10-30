Tỉnh Gia Lai chỉ đạo siết chặt bảo vệ “báu vật xanh” trước nạn đào trộm

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đăk Đoa và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tăng cường quản lý, bảo vệ rừng thông thuộc xã Đăk Đoa.

Thời gian qua, khu vực rừng thông cổ thụ, có dáng bonsai đẹp tại xã Đăk Đoa liên tục bị các đối tượng lén lút đào gốc, di thực và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

Nhiều cây thông có dáng bonsai đẹp tại dự án sân golf Đăk Đoa bị các đối tượng lén lút di thực (Ảnh: Phạm Hoàng).

Diện tích rừng nêu trên do UBND xã Đăk Đoa quản lý, một phần khác đã được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện dự án sân golf Đăk Đoa.

Theo Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, rừng thông này có diện tích khoảng 190ha, được trồng từ năm 1976. Cánh rừng được mệnh danh là "báu vật xanh" khi có nhiều cây dáng đẹp, giá trị cao về cảnh quan.

"Do công tác quản lý, bảo vệ lỏng lẻo của các đơn vị khiến nhiều cây bị ken gốc, cưa trộm, di thực. Lực lượng kiểm lâm rất khó thực hiện nhiệm vụ tuần tra vì một phần diện tích rừng thông đã giao cho doanh nghiệp quản lý, bảo vệ", đại diện Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa nói.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện nghiêm các cam kết khi triển khai dự án sân golf.

Cụ thể, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thông thuộc phạm vi dự án, thực hiện ngăn chặn tình trạng xâm hại trái phép.

Các cây thông có dáng bonsai đẹp đã bị đào gốc, bó bầu chờ mang ra ngoài tiêu thụ (Ảnh: Phạm Hoàng).

UBND tỉnh cũng chỉ đạo xã Đăk Đoa chủ trì, phối hợp các sở, ngành và Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp trộm cắp, mua bán, vận chuyển cây thông trái phép.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi trộm cắp cây thông.