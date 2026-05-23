Hàng quán bày bán cạnh đường sắt bất chấp hành lang an toàn ở TPHCM

Theo ghi nhận của Dân trí, tại khu vực đường sắt bên đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần ga Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM), nhiều quán nhậu, quán ăn, quán cà phê bày bàn ghế hai bên đường ray để buôn bán.

Hoạt động buôn bán tại khu vực này trở nên nhộn nhịp vào chiều tối. Nhiều hàng quán bày bàn ghế sát đường ray tàu hỏa, thực khách vẫn vô tư ngồi ăn uống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại khu vực này có gắn biển cảnh báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn, tuy nhiên nhiều người dân vẫn thản nhiên đi lại, buôn bán sát đường ray.

Nhiều thời điểm, trẻ nhỏ vô tư chạy nhảy trên đường ray tàu hỏa khi phụ huynh đang ăn uống.

Tuyến đường ray này không phục vụ vận chuyển hành khách mà chủ yếu dùng để đưa đầu máy từ ga Dĩ An về Nhà máy Toa xe lửa Dĩ An sửa chữa khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, việc người dân bày bán hàng quán, tụ tập ăn uống và đi lại sát đường ray vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tối 23/5, tại khu vực nói trên, phóng viên ghi nhận 2 ô tô đậu đỗ cạnh đường ray.

Bên cạnh các quán nhậu, dọc tuyến đường sắt này còn có nhiều quán ăn, quán cà phê tận dụng khoảng trống sát đường ray để bày bàn ghế, buôn bán và phục vụ thực khách.

Liên quan vụ việc, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, sẽ phối hợp với công an địa phương kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Châu Minh Khoa (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, tự ý mở lối đi qua đường sắt hoặc buôn bán trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt đều bị nghiêm cấm.

Theo Nghị định 16/2026/NĐ-CP, hành lang an toàn giao thông đường sắt đối với đường sắt đô thị đi trên mặt đất và các tuyến đường sắt còn lại được xác định tối thiểu 3m tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt ra mỗi bên.

Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định, với các hành vi như dựng quán trái phép, để vật dụng trong hành lang an toàn đường sắt hoặc bán hàng, họp chợ dọc tuyến đường sắt, cá nhân vi phạm có thể bị phạt 2-3 triệu đồng, tổ chức bị phạt 4-6 triệu đồng.