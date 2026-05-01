Nhân viên đường sắt bị tàu tông tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 1/5, lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, anh Lê Đình Hùng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, làm nhiệm vụ kiểm tra cung đường sắt Suối Vận - Hàm Cường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Châu Tỉnh).

Khi đến đoạn thuộc xã Hàm Kiệm, anh Hùng bị tàu hàng HH7 chạy hướng từ ga Nha Trang vào ga Sài Gòn, tông trúng. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng khoảng 30 phút để lực lượng chức năng và Ban Quản lý ga Suối Vận ghi nhận hiện trường.

Trong ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào ngày 7/2, tại khu vực cách vị trí trên khoảng 15km về phía Nam, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra khi tàu SE2 tông một nhân viên tuần đường tử vong.