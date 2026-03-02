Dựng hàng rào sắt, thặt chặt an ninh trước giờ khai ấn đền Trần
(Dân trí) - Để đảm bảo an ninh, chiều ngày 2/3, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch, các hàng rào sắt và lưới B40 đã được dựng xung quanh các lối vào trong khu vực đền Trần (Ninh Bình).
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách thập phương về dự lễ khai ấn đền Trần năm 2026, Công an tỉnh Ninh Bình huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, lập 5 vòng bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn.
Quanh khu vực cổng đền, nhiều hàng rào sắt, hàng rào lưới B40 cũng đã được dựng lên, chỉ để lối nhỏ vào cổng đền tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn. Phía bên ngoài, lực lượng CSGT, ANTT cũng làm việc hết công suất để phân luồng giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, càng về chiều ngày 2/3, lượng người đổ về đền Trần sắp lễ, dâng hương càng đông.
UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động dịch vụ văn hóa, thương mại, giá trông coi phương tiện giao thông; giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn tại di tích; không để xảy ra tình trạng xe ôm chèo kéo khách trước cổng đền Trần, chùa Tháp; nghiêm cấm bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Vào đêm 2/3 rạng sáng 3/3 (tức đêm 14 rạng 15 tháng Giêng âm lịch), lễ khai ấn đền Trần sẽ được thực hiện. Trong thời gian này, ban tổ chức lễ hội sẽ đóng cửa đền Thiên Trường, mời người dân và du khách ra bên ngoài để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống.
Từ 1h50 sáng ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 3/3) sẽ diễn ra lễ hội Kiệu Ấn về đền Cố Trạch; từ 5h sáng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.
Ngày 16 tháng Giêng (tức 4/3) diễn ra nghi thức tế, lễ tiết Thượng nguyên, tế tiên tổ Triều Nhà Trần.