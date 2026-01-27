Hàng loạt tài xế ô tô dừng đỗ sai trên đường Hà Nội bị CSGT xử phạt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 27/1, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác xử lý hàng loạt ô tô có hành vi dừng đỗ sai quy định tại đường Nghiêm Xuân Yêm, khu vực trước các tòa chung cư CT12A, CT12B và CT12C Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) và tuyến đường Giải Phóng - Đỗ Mười.

Cảnh sát cho biết, mặc dù tại đường Nghiêm Xuân Yêm (đoạn trước khu vực Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ) có biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên thời gian qua tại khu vực nêu trên thường xuyên xuất hiện cảnh ô tô dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về giao thông và trật tự đô thị.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phối hợp với các đơn vị chức năng lập tổ công tác để tuyên truyền kết hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài việc xử lý, xử phạt, trong sáng cùng ngày, tổ công tác cũng cử cán bộ trao đổi với ban quản lý, bảo vệ khu chung cư về việc nhắc nhở, tuyên truyền cho các cư dân tại Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ về việc chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không dừng đỗ phương tiện sai quy định để tránh gây mất an toàn giao thông.

Đối với các trường hợp tài xế không có mặt tại địa điểm vi phạm, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra số điện thoại lái xe ghi trên táp lô xe rồi gọi chủ xe tới để làm việc.

Lúc 9h, cảnh sát phát hiện ô tô do anh P.V.H. điều khiển có hành vi dừng đỗ sai quy định trên đường Nghiêm Xuân Yêm (đoạn trước tòa nhà CT12B Kim Văn - Kim Lũ) nên lập biên bản xử phạt.

Lực lượng chức năng cho biết, với việc dừng đỗ xe sai quy định, các tài xế sẽ bị phạt 700.000 đồng.

Khi bị CSGT xử lý, nhiều tài xế lý giải do chung cư không có hầm gửi xe nên họ phải dừng đỗ xe ngoài đường. Không ít lái xe cho rằng, việc dừng đỗ sai quy định như vậy cũng chỉ là "bất đắc dĩ".

Còn tại đường Giải Phóng, một tổ công tác khác của Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với công an phường sở tại đã tuần tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định.

Lực lượng chức năng cũng cắt bỏ các bậc thang sắt được người dân gắn cố định trên vỉa hè để tránh gây mất mỹ quan đô thị. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định.

Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, thời gian qua đơn vị này liên tục phối hợp với công an các phường trong việc tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giao thông, trật tự đô thị.

"Tuy nhiên vẫn còn một số người tham gia giao thông ý thức chưa cao, bất chấp biển báo hiệu cấm dừng đỗ và vi phạm. Ngoài ra, tại Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ không có hầm gửi ô tô, nên nhiều tài xế đã vi phạm và dừng đỗ xe ngoài đường, đây cũng là bất cập trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục việc tuần tra xử lý kết hợp tuyên truyền nhằm răn đe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn quản lý", Trung tá Kiên nhấn mạnh.