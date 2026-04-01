Hàng loạt cổ thụ bất ngờ chết đứng trên tuyến phố trung tâm Đà Lạt

Hàng loạt cây long não cổ thụ trên tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên, bất ngờ chết khô trong nhiều tuần qua, gây xót xa cho người dân địa phương và dấy lên lo ngại về cảnh quan đô thị.

Hàng loạt long não cổ thụ bất ngờ chết khô ở Đà Lạt (Video: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân sống tại khu vực, bày tỏ sự tiếc nuối: "Tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương là một trong những tuyến đường trung tâm Đà Lạt có hàng cây xanh rợp bóng mát, tạo khung cảnh đô thị xanh, sạch, đẹp. Về mùa khô, hàng long não tỏa bóng mát nên người đi đường rất thích. Gần đây, cây chết hàng loạt, nhìn mà xót."

Theo người dân địa phương, tình trạng cây chết hàng loạt bắt đầu xuất hiện sau khi cơ quan chức năng tiến hành nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông trên phố Phù Đổng Thiên Vương.

Một gốc long não có đường kính thân lớn đã bị chết khô trên đường Phù Đổng Thiên Vương.

Phần vỏ cây sát gốc của một cổ thụ đã chết bị bong tróc, trơ thân gỗ bên trong.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có khoảng 15 cây long não bị chết trên tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương. Đáng chú ý, nhiều cây nằm gần nhau, án ngữ phía trước các công trình nhà cao tầng và khách sạn.

Một gốc long não đã chết, trên thân cây vẫn gánh đèn điện trang trí của một khách sạn.

Ngoài số cổ thụ chết khô, nhiều cây long não trên phố bị phạt cành, cắt ngọn, chỉ còn thân cây trơ trọi.

Cành non mọc ra từ thân cây long não bị phạt cành, cắt ngọn. Một người dân cho biết, họ cảm thấy khó hiểu vì cây bóng mát đô thị bị cơ quan chức năng bỏ cành, lá.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã thực hiện phương án cắt bỏ những cây đã chết. Vị trí gốc long não cổ thụ trở thành khoảng trống lớn sau khi thân cây bị cưa bỏ.

Phần còn lại của gốc cây long não trên đường Phù Đổng Thiên Vương, đoạn gần Trường Đại học Đà Lạt.

Một cây long não bị cắt sát gốc, khu vực vỉa hè đường Phù Đổng Thiên Vương.

Đường Phù Đổng Thiên Vương dài 2,4km, có điểm đầu tại ngã năm Đại học Đà Lạt và điểm cuối ở nút giao Mai Anh Đào - Thánh Mẫu. Trên tuyến đường này, cơ quan chức năng đã trồng hàng trăm cây xanh tạo cảnh quan và bóng mát.

Trước tình hình này, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hàng loạt gốc long não cổ thụ chết đứng. Đồng thời, các phương án bảo vệ số cổ thụ còn lại cũng đang được xem xét và triển khai.