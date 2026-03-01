Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến 19h ngày 1/3, tình hình hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp do các hành động giao tranh quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.

Căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Cụ thể tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật.

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17h00 ngày 3/3.

Tại Qatar, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Máy bay tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, do đóng cửa không phận Qatar, hãng hàng không Qatar Airways đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 2/3.

Cụ thể, tại Hà Nội (HAN) có 5 chuyến bay bị hủy; tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 1.565 khách.

Tại TPHCM (SGN) 4 chuyến bay bị hủy; tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 992 khách.

Theo đó, tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Hãng hàng không Qatar Airways đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Thông tin hành khách có thể cập nhật qua các kênh thông tin của đại lý bán vé/ đại lý du lịch và được hãng cập nhật liên tục đến hành khách tại địa chỉ website: https://www.qatarairways.com.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, do nhà chức trách các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận, hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3.

Cụ thể, tại TPHCM có khoảng 1.120 hành khách bị ảnh hưởng, còn tại Hà Nội là 725 khách, Đà Nẵng là 39 khách.

Như vậy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 khách.

Hãng hàng không Etihad Airways hiện đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3.

Theo đó, hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Thông tin hỗ trợ được hãng thông tin đến khách hàng qua email cá nhân và cập nhật chi tiết tại website: https://www.etihad.com/help

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu.