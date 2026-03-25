Hàng chục giám đốc doanh nghiệp có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 25/3, Thuế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thời gian qua, nhiều giám đốc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trước khi thực hiện biện pháp này, cơ quan thuế đã gửi thông báo cho các doanh nghiệp theo quy định.

Chỉ tính riêng trong tháng 3, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 27 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế. Trong số này có một số doanh nghiệp nợ thuế hàng tỷ đồng, kéo dài trong nhiều năm.

Nếu doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn, kéo dài thì người đại diện theo pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh (Ảnh minh họa: Hải Nam).

Theo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành, nếu doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì người đại diện theo pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Tháng 2, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã công bố danh sách 38 doanh nghiệp do đơn vị này trực tiếp quản lý còn nợ thuế. Tổng số tiền thuế còn nợ của các doanh nghiệp hơn 290 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ nhiều nhất lên đến 161 tỷ đồng.