Hướng dẫn tra cứu nợ thuế

Theo số liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), năm 2025, cơ quan thuế ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, thu hồi được hơn 6.000 tỷ đồng từ trên 10.000 người nộp thuế, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025 quy định chi tiết về ngưỡng áp dụng.

Thực tế, mỗi người đều có thể tự tra cứu bằng mã số thuế cá nhân trên cổng dịch vụ công về các nghĩa vụ và cưỡng chế liên quan đến thuế, trong đó có nợ thuế thu nhập cá nhân, lệnh cấm xuất cảnh.

Dưới đây là tổng hợp những cách tra cứu về các nghĩa vụ thuế.

Cách 1: Tra cứu trên website chính thức của Tổng cục Thuế

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản tại đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng thông tin mã số thuế cá nhân.

Bước 2: Đăng nhập và tra cứu thông tin

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu" rồi chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Năm 2022, Tổng cục Thuế ra mắt ứng dụng eTax, giúp người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản, tương tự cách làm trên website Thuế điện tử.

Bước 2: Nhấn vào nút tra cứu để kiểm tra mình được hoàn thuế hay phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax mobile trên điện thoại thông minh và tra cứu thông tin về các nguồn thu nhập trên ứng dụng này để tự đảm bảo kiểm soát đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhập của bản thân.

Ứng dụng eTax Mobile có các nhóm chức năng chính là: nộp thuế; tra cứu nghĩa vụ thuế; tra cứu thông báo thuế; tiện ích; hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình).

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi chậm nộp tiền thuế, các khoản thu khác so với thời hạn quy định hoặc thời hạn được gia hạn; khi khai bổ sung hồ sơ làm tăng số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp hoặc làm giảm số tiền đã được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Ngoài ra, trường hợp được phép nộp dần tiền thuế nợ hoặc thuộc các trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật cũng thuộc diện áp dụng.

Bên cạnh đó, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi bị cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế, khoản thu khác phải nộp, hoặc phát hiện số tiền đã được hoàn, miễn, giảm, không thu lớn hơn số thực tế được hưởng theo quy định.

Du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài các trường hợp trên, cơ quan, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu hoặc được giao quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách; cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho người nộp thuế nhưng nộp không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn; và trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng nộp chậm cũng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, khoản thu khác chậm nộp do cơ quan thuế quản lý thu và 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp do cơ quan hải quan quản lý thu.