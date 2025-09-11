Hạn chế phương tiện rời Bến xe Miền Đông để giảm kẹt xe trên quốc lộ 13

Nội dung trên được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 11/9.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, ngày 26/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM, triển khai phương án cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 (quốc lộ 13) để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu.

Ông Giang cho biết, trong tuần đầu tiên thực hiện việc cấm xe, lưu lượng phương tiện và tình hình giao thông ở khu vực này ổn định.

Tuy nhiên, ở tuần thứ 2, tình hình giao thông trở nên bất ổn, xảy ra kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 13, có thời điểm ùn tắc khoảng 2km.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng Phòng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp, đưa ra giải pháp để thực hiện.

Chiều 9/9, đơn vị tiến hành thử nghiệm phương án cấm xe rẽ từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13, để giảm lưu lượng phương tiện xuống vòng xoay cầu Bình Lợi. Tuy nhiên, phương án này chỉ phù hợp với khung giờ buổi sáng, còn buổi chiều không phù hợp.

Những ngày qua, khu vực cầu Bình Triệu thường xuyên xảy ra kẹt xe (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sở Xây dựng TPHCM đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TPHCM điều tiết phân luồng, đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân nắm bắt, thực hiện.

Qua đó, cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân hạn chế lưu thông vào quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi cầu Bình Lợi.

Cùng với đó, Sở Xây dựng triển khai phương án hạn chế các phương tiện rẽ từ Phạm Văn Đồng (cầu Bình Lợi) xuống quốc lộ 13. Các xe muốn rẽ vào quốc lộ 13 phải chạy đến điểm giao với đường 20 và tiến hành rẽ trái vào đường Kha Vạn Cân cũ hoặc quay đầu.

Ông Giang cho biết, Trung tâm Quản lý hạ tầng sẽ tiến hành lắp đặt 2 trụ đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ Phạm Văn Đồng - đường 20 để ngăn bớt lượng xe. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng làm việc với Bến xe Miền Đông để hạn chế phương tiện xuất bến trong giờ cao điểm, kể cả xe buýt.