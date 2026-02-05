Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối

Dự án hầm chui tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10/2022 với tổng vốn đầu tư 778 tỷ đồng. Sau hơn ba năm thi công, công trình hiện đã hoàn thành phần lớn các hạng mục. Đến ngày 31/1, nhà thầu đã hoàn tất việc thông hầm, đánh dấu bước tiến quan trọng trước khi đưa vào khai thác.

Tại vị trí hầm chui cắt qua tuyến đường sắt, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện việc hoàn trả mặt bằng. Công trình này là hầm chui thứ hai của Hà Nội được xây dựng đi ngầm dưới đường sắt, sau hầm Kim Liên. Trong quá trình triển khai, nhà thầu phải đối mặt với nhiều thách thức khi vừa thi công vừa bảo đảm hoạt động chạy tàu diễn ra an toàn.

Hầm chui được bố trí với một cửa hướng ra phố Kim Đồng, trong khi cửa còn lại kết nối tuyến vành đai 2,5 đoạn qua khu vực Đầm Hồng, tiếp giáp phố Định Công.

Công trình được thiết kế cho 4 làn phương tiện lưu thông, với chiều dài toàn tuyến khoảng 460m. Trong đó, đoạn hầm đi kín dài 140m, còn lại 320m là phần hầm dạng mở.

Bên trong hầm, công nhân đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nhằm sớm đưa công trình vào vận hành.

Hệ thống chiếu sáng trong hầm đã được lắp đặt đồng bộ, cùng với dải đèn LED trên dải phân cách, góp phần bảo đảm an toàn và tăng khả năng quan sát cho các phương tiện khi lưu thông.

Hai bên thân hầm được bố trí mạng lưới thu - thoát nước với mật độ lớn để phòng ngừa tình trạng ngập. Lượng nước phát sinh sẽ được dẫn tập trung về các hố kỹ thuật, sau đó hệ thống bơm trong hầm sẽ hút và xả ra ngoài.

Sau khi hoàn thành việc thảm bê tông nhựa, các nhà thầu đang dồn lực thi công các hạng mục còn lại, trong đó trọng tâm là khu vực hầm hở phía Đầm Hồng.

Ngoài ra, cầu L3 vượt sông Lừ là một hạng mục then chốt, giữ vai trò kết nối tuyến Vành đai 2,5 với hầm chui, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực.

Tính từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã triển khai 5 hầm chui giao thông. Công trình này là hầm chui mới nhất, tiếp nối các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước đó.

Khi hầm chui được đưa vào vận hành, kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông tại khu vực Kim Đồng - Giải Phóng - Tân Mai. Các phương tiện di chuyển theo trục Vành đai 2,5 có thể lưu thông thông suốt, hạn chế điểm giao cắt trực tiếp, qua đó cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo kế hoạch, đến ngày 10/2, đoạn Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sẽ được thông xe kỹ thuật, phạm vi từ ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn đến cọc H6. Việc này nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với phương án thông xe kỹ thuật hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 - Giải Phóng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Vị trí xây dựng hầm chui Kim Đồng (Ảnh: Google Maps).