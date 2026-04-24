Hai xe máy va chạm trên tuyến đường đang thi công, một người tử vong

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 mô tô làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 6h45 ngày 22/4, một phụ nữ điều khiển xe máy chở bé trai lưu thông trên tuyến đường đang thi công thuộc huyện lộ 94C (phường Thới Sơn).

Khi đang di chuyển, xe của người phụ nữ xảy ra va chạm với thanh niên lái xe máy.

Cú va chạm làm người phụ nữ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhưng không qua khỏi còn cháu bé ngồi sau xe bị gãy tay, cả hai mô tô bị hư hỏng.