Hai xe máy tông nhau, một người chết, 4 người bị thương

Quốc Triều
(Dân trí) - Vụ va chạm giữa 2 xe máy tại xã miền núi Sơn Tây Thượng (tỉnh Quảng Ngãi) làm một người chết, 4 người bị thương.

Ngày 1/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 5 người trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Trong số này, một người đã tử vong do chấn thương quá nặng, 4 người bị thương.

Trong số 4 người bị thương có một nạn nhân bị chấn thương sọ não, tổn thương nội tạng được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi), những trường hợp còn lại bị đa chấn thương phần mềm.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi (Ảnh: Bình Minh).

Những người này là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 2h ngày 1/3 tại khu vực cầu Nước Min (xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm đó, nhóm 5 người di chuyển trên 2 xe máy đã tông trực diện với nhau.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra.