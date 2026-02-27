Hải Phòng hướng dẫn ứng cử viên vận động bầu cử trước ngày tiếp xúc cử tri

Chiều 27/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội và hướng dẫn vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lan Hạnh).

Hội nghị có sự tham dự của ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện một số sở, ngành và các ứng cử viên.

Theo kế hoạch thống nhất với Ủy ban bầu cử thành phố, hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ được triển khai tại nhiều đơn vị bầu cử. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp xúc tại 7 đơn vị bầu cử, từ ngày 3/3 đến 6/3/2026.

Ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVII sẽ tiếp xúc tại 18 đơn vị bầu cử, từ ngày 9/3 đến 11/3.

Hình thức vận động năm nay được tổ chức linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND các phường, xã; nội dung được truyền trực tuyến đến các điểm cầu phụ trong cùng đơn vị bầu cử.

Mỗi điểm cầu trực tiếp có dưới 100 cử tri tham dự, trong khi điểm cầu trực tuyến có ít nhất 50 cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu chương trình hành động không quá 5 trang A4, thời gian trình bày từ 7 đến 10 phút. Nội dung phải giới thiệu ngắn gọn về bản thân, thể hiện nhận thức về trách nhiệm đại biểu và nêu cam kết cụ thể để giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Các ứng cử viên cần đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp chuyên môn và thực tiễn địa phương, đồng thời không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện. Ban tổ chức đánh giá kỹ năng trình bày, sự tự tin và khả năng tương tác là yếu tố quan trọng để tạo niềm tin với cử tri.