Hải Phòng dọn rác ở bãi biển trước khi bão Matmo đổ bộ đất liền

Theo UBND phường Đồ Sơn, những ngày trước bão, bãi biển 295 ghi nhận lượng lớn rác thải, bèo và vật liệu từ biển, cửa sông dạt vào, gây ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo phường đã kiểm tra, chỉ đạo các điểm xung yếu. Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cùng lực lượng chức năng khẩn trương thu gom, vệ sinh toàn bộ bãi biển.

Rác thải trôi dạt vào bờ biển ở phường Đồ Sơn, Hải Phòng (Ảnh: UBND phường Đồ Sơn).

Hoạt động được triển khai khẩn trương nhằm ứng phó thiên tai và giữ gìn hình ảnh Đồ Sơn xanh, sạch, đẹp. Chính quyền phường Đồ Sơn kêu gọi người dân, hộ kinh doanh, du khách nâng cao ý thức, chung tay bảo đảm an toàn.

Sáng 5/10, biển Đồ Sơn lặng sóng, gió nhẹ, song lệnh cấm biển đã có hiệu lực từ 17h ngày 4/10. Hải Phòng yêu cầu người dân, du khách không ra khơi, không tắm biển, không tổ chức hoạt động trên biển.

Các lực lượng chức năng lập chốt, tăng cường kiểm tra tại bãi tắm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước diễn biến khó lường của bão số 11.