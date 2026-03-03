Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố âm nhạc

Ngày 3/3, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi và tham vấn ý kiến các nghệ sĩ về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định sự kiện không chỉ nhằm thảo luận một đề án cụ thể, mà còn để chia sẻ tầm nhìn và khát vọng đưa âm nhạc trở thành dòng chảy văn hóa thường trực, góp phần định hình bản sắc và nâng cao chất lượng sống của thành phố.

Ông Châu nhấn mạnh xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí, hướng tới tiệm cận tiêu chí thành phố sáng tạo của UNESCO.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, với mục tiêu đến năm 2030 đưa Hải Phòng vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và đến năm 2045 gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO về âm nhạc.

Với định hướng văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và trụ cột cho phát triển nhanh, bền vững, lãnh đạo TP Hải Phòng cho rằng việc xây dựng thành phố âm nhạc không nhằm so sánh với địa phương khác, mà để đáp ứng yêu cầu của thời đại và khát vọng phát triển của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nhận diện giá trị và bản sắc âm nhạc Hải Phòng, từ truyền thống dân gian, nhạc đỏ, nhạc nhẹ đến các dòng chảy đương đại. Đại biểu cũng đánh giá tiềm năng, hạ tầng văn hóa và đề xuất chiến lược phát triển công nghiệp âm nhạc gắn với sáng tạo đô thị.

Nhiều ý kiến chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đột phá nhằm đáp ứng bộ tiêu chí của UNESCO, đưa âm nhạc trở thành thương hiệu nhận diện của Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị thành phố ban hành chính sách kiến tạo, tháo gỡ khó khăn trong quản lý biểu diễn; quan tâm tổ chức các cuộc thi âm nhạc cho giới trẻ; xây dựng sự kiện âm nhạc biểu tượng gắn với quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và kết hợp phát triển âm nhạc truyền thống với đương đại.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ qua các thời kỳ. Lãnh đạo thành phố mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc trong tương lai.