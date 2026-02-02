Hải Phòng bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND đúng hạn

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức bàn giao hồ sơ người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, vào ngày 1/2.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Hải Phòng bàn giao toàn bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Hồ sơ gồm lý lịch trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo báo cáo, Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó một người tự ứng cử và 32 người do cơ quan, đơn vị giới thiệu. Có 157 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, mỗi người một bộ hồ sơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ông đề nghị khẩn trương tổng hợp, lập danh sách, phân loại người ứng cử để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tổ chức các bước hiệp thương, lắng nghe ý kiến cử tri, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử được thực hiện từ ngày 15/12/2025 đến 17h ngày 1/2. Công tác tiếp nhận diễn ra đúng quy định, tiến độ, bảo đảm thành phần, cơ cấu theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất.

Đến 17h ngày 1/2, Sở Nội vụ Hải Phòng lập biên bản kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.