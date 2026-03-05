Hai nữ sinh tử vong vì trượt chân ngã xuống đập nước

Tối 5/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh tử vong.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa lên bờ (Ảnh: Yên Bái).

Theo vị lãnh đạo, thời gian trên, 6 học sinh ở phường Văn Phú tới khu vực đập nước tại phường Âu Lâu để chơi. Sau đó, 2 nữ sinh 13 tuổi không may bị trượt chân ngã xuống đập nước sâu, dẫn tới tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là em .T. (13 tuổi, ở phường Văn Phú) và Đ.T.N. (13 tuổi, ở phường Văn Phú). Cả hai đều là học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Thịnh (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng cùng người dân tới hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa hai học sinh gặp nạn lên bờ.

"Tuy nhiên khi đó, cả 2 nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nữ sinh cho gia đình lo hậu sự", lãnh đạo UBND phường Âu Lâu thông tin.