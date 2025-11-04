Hai nhịp cầu Thạch Nham "biến mất" sau lũ

Chiều 4/11, một lãnh đạo UBND xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận cầu tràn Thạch Nham, nối liền xã Trà Giang và xã Sơn Hạ, đã bị lũ cuốn trôi 2 nhịp.

Khoảng một tuần qua, lũ trên sông Trà Khúc dâng cao khiến cầu tràn Thạch Nham ngập sâu.

Ngày 4/11, lũ bắt đầu rút nên hai đầu cầu không còn bị ngập. Lúc này lực lượng chức năng phát hiện hai nhịp cầu phía xã Sơn Hạ đã bị cuốn trôi.

Hai nhịp cầu tràn Thạch Nham phía xã Sơn Hạ đã bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Nguyễn Hà).

Đoạn giữa của cầu tràn Thạch Nham vẫn còn ngập nước, vì vậy chính quyền xã Sơn Hạ chưa thể xác định chính xác mức độ hư hỏng của cây cầu này.

Sáng 2/11, cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị sập khiến một người dân đi xe máy rơi xuống sông nhưng may mắn được cứu sống. Cầu sập làm 1.200 người dân bị cô lập. Tỉnh Quảng Ngãi đã làm cầu tạm phục vụ việc đi lại của người dân khu vực này.

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng cách đây 30 năm, nối liền xã Trà Giang và xã Sơn Hạ. Cầu nằm trên tuyến đường huyết mạch nối khu vực đồng bằng với miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Mùa mưa lũ, cầu thường xuyên ngập sâu, chính quyền địa phương phải đặt biển cấm, lập chốt ngăn chặn người dân qua lại.

Mùa mưa, cầu tràn Thạch Nham thường xuyên bị ngập sâu (Ảnh: Quốc Triều).

Nếu không qua cầu tràn Thạch Nham, người dân phải đi đường vòng dài 25km để lên các xã miền núi. Do đó dù có lũ, một số người vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua cầu tràn Thạch Nham dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Tháng 7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa dự án cầu Thạch Nham vào danh mục đầu tư trung hạn, giai đoạn 2026-2030. Cầu mới có tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, nằm cách cầu cũ khoảng 500m về phía hạ lưu.