Hai người tử vong do sét đánh khi đi làm thuê

Thông tin từ UBND xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 6h30 ngày 17/11, ông T.V.U. (40 tuổi), ông T.T.L. (34 tuổi) và ông L.V.H. (38 tuổi) cùng đến khu nuôi tôm công nghiệp của một người dân ở xã để làm thuê.

Khoảng 7h, ông L. và ông H. đi ra khu ao nuôi tôm để may bạt, còn ông U. ngồi ăn sáng trong chòi. Thời điểm này, bên ngoài có mưa nhỏ.

Ít phút sau, ông U. nghe tiếng sét đánh phía ngoài ao nuôi tôm. Sau khi ăn xong, ông U. ra ao để làm việc.

Đến khoảng 7h45, do không thấy ông L. và ông H. nên ông U. đi tìm thì phát hiện ông H. đã tử vong (quần áo và thi thể bị cháy xém).

Lúc này, nghi ông L. cũng bị sét đánh nên mọi người đi tìm, mò dưới ao và phát hiện thi thể nạn nhân (trên người vẫn còn mặc áo mưa).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu cả 2 người tử vong do bị sét đánh. Gia đình không yêu cầu gì và đưa 2 nạn nhân về nhà lo hậu sự.

“Xã sẽ thành lập đoàn đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân”, một lãnh đạo xã Vĩnh Hậu thông tin với phóng viên Dân trí.