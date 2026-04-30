Hai người hùng cứu 12 nạn nhân đuối nước trong một tuần

Ông Trần Xuân Thắng (SN 1978) và ông Nguyễn Thanh Thu (SN 1980), hai thành viên tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất, phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng được ví như những người hùng khi cứu sống 12 nạn nhân đuối nước chỉ trong vòng một tuần.

Chia sẻ với phóng viên, ông Thắng kể lại sự việc vào chiều 5/4, khi ông phát hiện một nhóm 5 người (2 nam, 3 nữ) bị cuốn vào vùng nước xoáy. Không chút do dự, ông lao ra biển, trong khi ông Thu nhanh chóng chèo thuyền thúng tiếp cận hiện trường và hô hoán người dân hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp ăn ý, cả 5 nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Thắng (bên trái) và ông Thu là thành viên tổ cứu hộ tại bãi biển Thống Nhất (Ảnh: Bình An).

Chỉ ít phút sau, thêm 2 trường hợp khác gặp nạn. Dù đã thấm mệt, 2 người đàn ông vẫn tiếp tục lao ra biển và giành lại sự sống cho thêm 2 du khách. "Chỉ có 4 phút vàng để cứu người, nếu người đuối nước không được đưa lên bờ cấp cứu kịp thời sẽ bị chết não, dễ tử vong. Vì thế, chúng tôi phải hành động nhanh chóng, chậm một phút là muộn, dù biết phía trước nhiều hiểm nguy", ông Thắng chia sẻ.

Trong các ngày 8-12/4, tổ cứu hộ tiếp tục cứu thành công 5 người khác bị đuối nước. Tổng cộng 12 du khách đã được cứu sống chỉ trong một tuần nhờ sự dũng cảm, nhanh trí và tinh thần trách nhiệm của ông Thắng, ông Thu cùng sự hỗ trợ của cộng đồng.

Cuộc sống của gia đình 2 ông còn khó khăn, mỗi tháng, họ chỉ nhận mức hỗ trợ khoảng 3,5 triệu đồng/người từ chính quyền địa phương, với thời gian làm việc 6 tháng trong năm. Để trang trải cuộc sống, gia đình phải buôn bán thêm tại bãi biển.

Ông Thắng căng mắt theo dõi những người tắm biển (Ảnh: Bình An).

Dù thu nhập không cao, ông Thu khẳng định giá trị của công việc này không nằm ở tiền bạc. "Chúng tôi làm vì sự an toàn của du khách. Biển có an toàn thì du khách mới đến, còn nếu nguy hiểm không ai dám quay lại", ông Thu chia sẻ.

Hai ông cũng là những người hiểu rõ con nước tại bãi biển này. Theo ông Thu, những vùng biển tưởng chừng êm ả, ít sóng lại tiềm ẩn nguy cơ cao vì có dòng xoáy ngầm kéo người ra xa bờ. Do đó, ông khuyên người dân và du khách nên tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và chỉ tắm ở khu vực an toàn, nơi có sóng biển.

Theo ông Thu, việc giữ bình tĩnh là rất quan trọng và kêu gọi sự hỗ trợ khi phát hiện người bị đuối nước, thay vì hành động đơn lẻ trong hoảng loạn, điều có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Ông Thu bơi thuyền thúng nhắc nhở người dân tắm biển không bơi quá xa bờ (Ảnh: Bình An).

Ghi nhận những đóng góp ý nghĩa này, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, đã biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của các cá nhân tham gia công tác cứu nạn tại bãi biển Thống Nhất.

"Hành động nhanh trí, kịp thời của các anh không chỉ góp phần cứu sống nạn nhân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm trong cộng đồng", ông Vỹ nhấn mạnh.