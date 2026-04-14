Khen thưởng 3 cá nhân cứu 13 du khách bị đuối nước

Ngày 14/4, UBND phường Điện Bàn Đông tổ chức khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ, dũng cảm cứu người bị đuối nước tại bãi tắm Thống Nhất và Hà My, phường Điện Bàn Đông.

Các cá nhân được khen thưởng, gồm: ông Trần Xuân Thắng (SN 1978), Nguyễn Thanh Thu (SN 1980) và Trần Phước Vinh (SN 1995), cùng trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông trao giấy khen đến các cá nhân (Ảnh: Thu Hằng).

Trước đó, ngày 5/4, ông Trần Phước Vinh (nhân viên an ninh một resort ở phường Điện Bàn Đông) đang làm việc thì phát hiện một nam du khách 20 tuổi gặp nạn trên biển. Không chần chừ, ông Vinh lao xuống nước, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ.

Khi lên bờ, nhận thấy nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, ông Vinh thực hiện sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Sau khoảng 3 phút, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh.

Lực lượng an ninh resort đã liên hệ Trung tâm cấp cứu 115 để kịp thời hỗ trợ, đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu chuyên sâu.

Cũng trong chiều 5/4, ông Trần Xuân Thắng và ông Nguyễn Thanh Thu, thành viên tổ cứu nạn, cứu hộ bãi tắm Thống Nhất (phường Điện Bàn Đông) phát hiện 5 trường hợp du khách bị đuối nước. Ngay lập tức, các thành viên đã triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp.

Ông Thắng sử dụng thúng bơi tiếp cận khu vực nạn nhân bị nạn, ông Thu mang theo phao cứu sinh và kêu gọi hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời cùng người dân và du khách, cả 5 nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn.

Chỉ ít phút sau, tổ cứu nạn tiếp tục phát hiện 2 trường hợp khác bị đuối nước. Dù đã thấm mệt, các thành viên vẫn không ngần ngại tiếp tục lao ra biển, cứu thành công các du khách.

Theo UBND phường Điện Bàn Đông, trong các ngày 8-12/4, ông Thắng và ông Thu tiếp tục cứu thành công 5 du khách khác bị đuối nước.

Trong khoảng thời gian 5-12/4, 3 cá nhân nêu trên đã cứu hộ thành công 13 du khách.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu người.

“Hành động nhanh trí, kịp thời của các anh trong công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cứu ban đầu không chỉ góp phần cứu sống nạn nhân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm trong cộng đồng”, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông nhấn mạnh.