Hai tài xế giằng co giữa đường, xe cộ ùn ứ kéo dài ở TPHCM

Ngày 11/4, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ô tô tải và xe đầu kéo dừng phương tiện giữa đường rồi giằng co với nhau gây cản trở giao thông.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 9/4, trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TPHCM), đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung.

Hai tài xế dừng xe giữa đường rồi giằng co với nhau, gây cản trở giao thông ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế ô tô tải và xe đầu kéo dừng phương tiện chắn hai làn đường Đỗ Mười. Sau đó, cả hai xuống xe, cãi vã rồi lao vào giằng co với nhau. Vụ việc khiến dòng xe cộ ùn ứ kéo dài.

Chưa dừng lại, sau khi hai người lên xe rời đi, tài xế xe đầu kéo bất ngờ đánh lái chèn ép ô tô tải.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Linh Xuân đã xác minh và mời hai tài xế lên làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.