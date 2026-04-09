Tài xế bỏ ô tô giữa đường sau mâu thuẫn giao thông ở TPHCM

Ngày 9/4, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô 4 chỗ đi không đúng phần đường, đối đầu với phương tiện khác rồi bất ngờ xuống xe bỏ đi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T.L. (SN 1992, ngụ phường An Lạc) cho biết, khoảng 8h cùng ngày, anh lái xe tải chở hàng lưu thông trên đường số 29 (phường An Lạc).

Trong lúc di chuyển, một ô tô con chạy chiều ngược lại liên tục nháy đèn, sau đó chuyển làn, chặn đầu xe của anh.

Tài xế dừng xe giữa đường rồi bỏ đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng nói, sau khi dừng xe, tài xế ô tô con bất ngờ rời khỏi phương tiện và bỏ đi, khiến chiếc xe chắn ngang đường. Do đường số 29 chỉ có hai làn xe, sự việc khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Một lúc sau, anh L. buộc phải đánh lái để vượt qua ô tô này và tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị rời đi, tài xế ô tô con quay lại, có hành vi chửi bới và đe dọa. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của xe tải ghi lại.

Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nắm thông tin. Đơn vị này đang xác minh và mời tài xế liên quan lên làm việc.