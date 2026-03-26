Nam thanh niên bị người lạ dùng nón bảo hiểm đánh chảy máu đầu ở TPHCM

Ngày 26/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị người đàn ông dùng nón bảo hiểm liên tục đánh vào đầu khi đang dùng bữa trong quán cơm. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào ngày 19/3 tại một quán ăn trên đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định, TPHCM).

Nam thanh niên bị người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh liên tục đến chảy máu đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, khi nam thanh niên đang ngồi ăn, hai người phụ nữ cùng một người đàn ông đi đến và xảy ra tranh cãi liên quan đến việc đậu xe.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông đi cùng bất ngờ cầm nón bảo hiểm, đánh liên tiếp vào vùng đầu của nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, nam thanh niên chỉ biết ôm đầu chống đỡ, chiếc điện thoại của anh cũng bị đánh văng ra xa.

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị. Sau đó, người này đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Định đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.