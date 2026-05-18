5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong xảy ra chiều 18/5 trên sông Lô, đoạn trước Đình Yên Lập, thuộc địa bàn xã.

Người thân và bà con lối xóm đau xót trước sự ra đi của 5 học sinh (Ảnh: Lập Thạch Now).

Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô Phùng Quang Dũng cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cả 5 cháu bé.

Lãnh đạo xã Sông Lô đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Địa phương này sẽ có thông tin chính thức về danh tính và nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.