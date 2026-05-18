Bộ Y tế đề nghị báo cáo vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk liên quan vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

4 học sinh ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk không may tử vong do đuối nước khi tắm sông (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Để kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các em bị tử vong do đuối nước theo quy định; quan tâm công tác tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần cho thân nhân gia đình trẻ em.

Cục cũng yêu cầu đơn vị báo cáo nhanh về vụ việc nêu trên, trong đó tập trung làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, công tác chỉ đạo, xử lý, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình trẻ tử vong, các giải pháp phòng ngừa đã và đang triển khai tại địa phương, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt trong dịp hè. Trong đó, chú ý đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ gây đuối nước; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước…

Đồng thời, chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương.