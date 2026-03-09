Hai dự án đường ra đảo Hòn Khoai "khát" vật liệu

Ngày 9/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) vừa công bố báo cáo chi tiết về tình hình triển khai hai dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau: tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Cả hai dự án, được khởi công ngày 19/8/2025, đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu và điều kiện thi công phức tạp.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang trong quá trình xây dựng (Ảnh: CTV).

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi: Hơn 57.800 tỷ đồng và thách thức vật liệu

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tổng mức đầu tư hơn 57.800 tỷ đồng, được chia làm hai đoạn chính. Đoạn Cà Mau - Cái Nước dài 42km, với kinh phí hơn 28.100 tỷ đồng. Đoạn Cái Nước - Đất Mũi dài gần 40km, có tổng mức đầu tư hơn 29.700 tỷ đồng.

Dự án này yêu cầu giải phóng mặt bằng hơn 700ha, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lên đến hơn 2.028 tỷ đồng.

Tỉnh Cà Mau đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính và các công trình phụ trợ, bàn giao cho nhà thầu đúng tiến độ. Các nhà thầu đã tiến hành bóc đất hữu cơ, bơm cát, đắp bờ bao và khoan cọc nhồi một số cầu trên tuyến.

Đường ra đảo Hòn Khoai: Cầu vượt biển 18km và công nghệ phức tạp

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, dài hơn 18km, có mức đầu tư khoảng 25.700 tỷ đồng. Dự án này sử dụng hơn 234ha đất và mặt nước. Tỉnh Cà Mau đã bàn giao xong mặt bằng khu phụ trợ trên bờ và nhà thầu đã bắt đầu thi công đại trà cọc khoan nhồi cả trên cạn và trên biển.

Phối cảnh đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (Ảnh chụp lại: N.L.Đ.).

Binh đoàn 12 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên đơn vị thi công một cầu vượt biển dài khoảng 18km. Dự án này đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật phức tạp, cùng với các thiết bị hiện đại do điều kiện địa chất đặc thù.

Nút thắt vật liệu: Thiếu cát, đá trầm trọng

Một trong những khó khăn lớn nhất mà cả hai dự án đang đối mặt là thiếu hụt vật liệu xây dựng. Cà Mau không có nguồn cát, đá tại chỗ, trong khi tổng nhu cầu cát san lấp, cát bê tông, đá cấp phối, đá bê tông xi măng và đá bê tông nhựa cho các dự án lên tới khoảng 34,2 triệu m3.

Mặc dù các tỉnh lân cận đã có những động thái hỗ trợ: Cần Thơ cấp phép khai thác hơn 17,2 triệu m3 cát biển; Vĩnh Long đang hoàn thiện hồ sơ khảo sát 1,5 triệu m3; Đồng Tháp dự kiến cấp phép thăm dò 1,8 triệu m3; An Giang đã họp hội đồng cấp phép trữ lượng hơn 0,9 triệu m3. Tuy nhiên, quy trình cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản nhóm III mất hơn 6 tháng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cung ứng vật liệu.

Thêm vào đó, việc khai thác và vận chuyển cát biển đang gặp khó khăn do mùa biển động. Nguồn cát thương mại trong nước cũng rất hạn chế, đẩy các dự án vào tình thế khó khăn.

Trước tình hình này, Binh đoàn 12 đã kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị các địa phương liên quan ưu tiên cấp phép khai thác mỏ cát, mỏ đá nhằm tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu, đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án trọng điểm này.