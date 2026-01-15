Hai công nhân tử vong nghi do ngạt khí ở TPHCM

Trưa 15/1, anh Phạm Văn Bình (33 tuổi, quê xã Long Điền, TPHCM) bắc thang xuống kiểm tra hố ga trên đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ. Khi xuống được một đoạn, anh Bình bất ngờ bị ngạt khí và ngã xuống hố sâu.

Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Trọng Tài (28 tuổi, ngụ TPHCM) xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngạt khí, rơi xuống hố ga. Người dân xung quanh hô hoán, thả dây cứu nạn nhưng không thành do lo ngại nguy cơ tiếp tục gặp nạn, sau đó họ trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ 2 công nhân ngạt khí (Ảnh: P.V).

Công an phường Phú Mỹ cùng lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng mặt nạ oxy, dây chuyên dụng và thiết bị kỹ thuật an toàn để tiếp cận, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Cả hai được đưa lên và chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Mỹ, nhưng đã tử vong.

Đại diện UBND phường Phú Mỹ cho biết, anh Bình là công nhân của Công ty TNHH XD TM Tân Tiến (trụ sở ở phường Tam Thắng); Tài là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH môi trường Bình An, ở phường Bình Đông.

Theo cơ quan chức năng, hố ga xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, cách ngã ba rẽ vào 20-30m, miệng hố có đường kính rộng khoảng 60cm, sâu 7m.

Trước đây, có rất nhiều vụ tai nạn lao động do ngạt khí metan, H2S và CO xảy ra khi vệ sinh giếng, cống ngầm. Chuyên gia khuyến cáo, khi vệ sinh các địa điểm sâu bên trong cần có bảo hộ, bình khí oxy nhằm đảm bảo an toàn.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.