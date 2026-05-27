Hà Nội triển khai ngay một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Chiều 27/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Hà Nội hiện có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn, trong đó có 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.124 căn, 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026, 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027 và một số dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội cho biết đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

"Quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", ông Thắng nói.

Dự án nhà ở tại khu vực Pháp Vân - Tứ Hiệp (Ảnh: CTV).

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho hay, thời gian qua thành phố đã tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ… đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Khẳng định thành phố sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.

"Đây không chỉ là việc phát triển thêm một phân khúc bất động sản, mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong quan điểm về nhà ở, từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân", ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị các sở, ngành tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển phân khúc này.

"Các doanh nghiệp với kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, vận hành và khai thác bất động sản cho thuê cần chủ động đăng ký, đề xuất các dự án. Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới", ông Thắng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: CTV).

Nhấn mạnh nội dung nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, theo ông Thắng, trước đây tỷ lệ này được quy định khoảng 20%, tuy nhiên hiện nay cần nghiên cứu nâng lên mức phù hợp hơn, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê, thay vì để mỗi chủ đầu tư vận hành theo một cách khác nhau.

Để sớm hiện thực hóa chủ trương, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án ngay trước ngày 15/6. Trong đó, đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố được giao khẩn trương triển khai, tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đối với các dự án xã hội hóa, Chủ tịch Hà Nội giao các đơn vị liên quan rà soát một số khu đất sạch, đã có quy hoạch phù hợp để chuyển đổi sang phát triển khu đô thị có nhà ở cho thuê.