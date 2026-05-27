Hà Nội quy định mua nhà ở khu đô thị đa mục tiêu sau 3 năm mới được bán

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, mỗi khu đô thị đa mục tiêu có diện tích tối thiểu từ 150ha trở lên. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành và đưa vào vận hành 2-3 khu đô thị.

Việc quản lý, sử dụng nhà ở tại Khu đô thị đa mục tiêu phải bảo đảm đúng mục đích sử dụng theo loại hình nhà ở đã được chấp thuận; phù hợp quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, đất đai, pháp luật có liên quan và quy định của đề án; bảo đảm an sinh xã hội và ổn định dân cư lâu dài; nghiêm cấm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng các loại hình nhà ở trái quy định.

Về quản lý nhà ở thương mại, Hà Nội quy định bên mua, thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại nhà ở trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở thương mại.

Trường hợp có nhu cầu bán nhà ở này khi chưa hết thời hạn 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án. Bên thuê nhà ở thương mại không được cho thuê lại, trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì trả lại cho chủ đầu tư dự án.

Hà Nội cũng quy định chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ điều khoản hạn chế chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương mại.

Sau khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở thương mại, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh sách khách hàng ký hợp đồng gửi Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế thành phố để theo dõi danh mục căn hộ thuộc diện hạn chế chuyển nhượng.

Trong thời hạn này, cơ quan đăng ký đất đai không thực hiện thủ tục đăng ký biến động do chuyển nhượng, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc xử lý theo quy định pháp luật về thừa kế, thi hành án. Hết thời hạn 3 năm, chủ đầu tư báo cáo các đơn vị có liên quan về hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở thương mại vi phạm quy định thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu và bên mua, thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho người bán. Việc xử lý tiền mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở thì bên thuê mua phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua, bên thuê mua được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu.

Hà Nội cho biết đề án khu đô thị đa mục tiêu là một định hướng có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển thủ đô theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững và bao trùm. Đây không chỉ là giải pháp phát triển quỹ đất và nhà ở, mà còn là công cụ quan trọng để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng cường năng lực điều tiết, dẫn dắt phát triển của thành phố.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, môi trường, cân đối chức năng đô thị và khả năng tiếp cận nhà ở. Việc triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu góp phần khắc phục các tồn tại này thông qua định hướng phát triển đồng bộ, tích hợp đa chức năng, gắn kết chặt chẽ giữa không gian sống - làm việc - dịch vụ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đề án hướng tới hình thành các khu đô thị có cấu trúc hoàn chỉnh, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, bảo đảm khả năng tự vận hành, kết nối hiệu quả với hệ thống hạ tầng chung của thành phố. Cùng với đó, tạo lập môi trường sống chất lượng cao, bảo đảm tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu cho mọi nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp và người dân tái định cư.

Điểm đột phá của đề án này nằm ở ba phương diện:

Thứ nhất là đột phá về tư duy quy hoạch, thành phố không phát triển đô thị theo từng dự án rời rạc, mà hình thành các khu đô thị hoàn chỉnh, có cấu trúc không gian hợp lý, có hạ tầng xã hội đồng bộ, có khả năng tự vận hành và tạo lập cộng đồng bền vững.

Thứ hai là đột phá về cơ chế huy động nguồn lực, ngân sách Nhà nước đóng vai trò "vốn mồi", tập trung cho hạ tầng khung và an sinh xã hội; nguồn lực xã hội là động lực chủ đạo cho phát triển. Sự phân định rõ trách nhiệm và lợi ích sẽ tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và dài hạn.

Thứ ba là đột phá về điều tiết thị trường bất động sản, thông qua việc kiểm soát quy mô, lợi nhuận và cơ cấu sản phẩm, thành phố có thể chủ động điều chỉnh cung - cầu, hạn chế đầu cơ, giảm thiểu rủi ro bong bóng và bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở cho các nhóm thu nhập khác nhau.